Мобильный клиент PokerStars Mobile — комната покера у тебя телефоне!

Мобильный клиент Poker Stars Mobile — один из самых удобных вариантов для игры в покер для тех, кто привык всегда быть в движении. В 2020 году игра в покер онлайн через телефон и планшет крайне популярна — и флагманом в Европе и СНГ выступает как раз PokerStars Mobile.

Бонусный код от Покерофф при регистрации на Poker Stars — POKEROFF.RU1

Отличия мобильной версии PokerStars от версии для ПК в 2020

Мобильный клиент доступен на iOS и Android.

Загрузка до 5 столов, включая кеш и ZOOM на Android.

Понятный интерфейс, упрощенный относительно клиента для ПК.

Доступ ко всем турнирам, Sit&Go и кешу.

В мобильном клиенте недоступен только один вид игр — Home Games или «Домашние игры», которые игроки самостоятельно создают для игры друг с другом. Кроме того, с телефона или планшета нельзя:

менять информацию об аккаунте — электронная почта, пароль, номер телефона и дата рождения;

менять настройки безопасности (Login Security Settings);

осуществлять выбор специфических опций — предпочтительное место (Preferred Seat), всегда отклонять предложения о повторном матче (Always Decline Rematch Requests) и доступ к BOOM! Hand Replayer.

Видео обзор мобильного клиента PokerStars Mobile на ОС Android (апрель 2020)

Шестиминутное видео, где вы узнаете на какие кнопки нажимать в мобильном клиенте Старзов, чтобы сделать депозит, зарегистрироваться в турнире или сделать настройки:

Как скачать и установить мобильный клиент на Android

До скачивания клиента убедитесь, что версия вашего Android — не менее 2.3 с разрешением экрана от 800x480 пикселей. На более старых версиях ОС приложение корректно работать не будет.

Поскольку в официальном магазине Google Play (Play Store) можно найти только мобильный клиент «Красной Пики» для игры на условные деньги, скачивать установочный файл для Android нужно:

С официального сайта PokerStarsSochi.com — если вас интересует версия, адаптированная под российский рынок.

С официального сайта PokerStars.com — если вас интересует классическая версия мобильного клиента.

Скачать клиент просто: на главной странице сайта найдите большую зеленую кнопку «Download» и нажмите на неё.

Подробная инструкция по установке клиента Старзов на Android.

Как скачать и установить клиент ПокерСтарс Мобайл на iOS

До скачивания клиента убедитесь, что версия вашего iOS — не менее 4.3, на более старых приложение корректно работать не будет.

В App Store существует адаптированное под российский рынок легальное приложение «PokerStars Сочи: Онлайн покер». Чтобы скачать его, вбейте название в поисковой строке магазина и нажмите «Загрузить».

Для тех, кто хочет играть с территории СНГ через клиент PokerStars.com, путь немного сложнее. В App Store для данной территории приложения покерных румов недоступны, чтобы их скачать, нужно изменить в пользовательских настройках свою страну, соблюдая правила магазина.

Как скачать клиент PokerStars.com для iOS — подробная инструкция.

Регистрация через мобильный клиент в апреле 2020

После скачивания, установки и запуска приложения, вам станет доступна возможность войти в свой аккаунт или зарегистрироваться, если ранее вы этого не делали.

Будьте внимательны! При регистрации аккаунта через мобильный клиент Старзов нельзя ввести бонусный код — так что проходить регистрацию и создание аккаунта Покер Старз лучше через ПК.

Не забудьте ввести в поле для кода, которое появится при регистрации через ПК, актуальный в 2020 году бонусный код от Покерофф — POKEROFF.RU1

Как создать аккаунт Старзов на мобильном устройстве: инструкция

Шаг 1. Нажмите на строку «New to PokerStars? Join Now» под кнопкой «Login».

Шаг 2. Пройдите шаги клиента: выберите страну («Country»), введите в поле «Email» адрес электронной почты, на которую вы будете регистрировать аккаунт, придумайте свой никнейм латинскими буквами и введите в поле Stars ID, придумайте пароль. Нажмите «Submit».

Четыре простых шага для регистрации.

Шаг 3. На электронную почту придет письмо с кодом подтверждения — скопируйте код, войдите в клиент еще раз и вставьте код в поле подтверждения. С этого момента вы можете играть.

Как сделать депозит с мобильного телефона или планшета