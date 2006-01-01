Служба поддержки PokerStars (support): актуальные способы для связи, скорость ответа и часто задаваемые вопросы о том, как связаться с саппортом ПокерСтарз при возникновении вопросов и спорных ситуаций.

Служба поддержки ПокерСтарс: как связаться

Спорные игровые ситуации, проблемы с доступом в клиент, ограничение игры, вопросы честности игры, вопросы по поводу депозитов и выводов средств — все затруднительные ситуации в любом покер-руме разрешает служба поддержки (с английского «support» — саппорт).

Связаться со службой поддержки ПокерСтарс можно через игровой клиент. Для этого откройте PokerStars, войдите в свою учетную запись, в меню справа выберите «Справка» (вкладка может быть скрыта, тогда выбирайте «Ещё» — «Справка»), затем в новом окне в списке слева «Связаться с нами».

После того, как вы нажмёте на кнопку «Связаться с нами», откроется новое диалоговое окно. На момент написания статьи в окне отображалось предупреждение, что в настоящий момент в службу поддержки поступает большое количество запросов, поэтому ответ может быть долгим. На самом деле, это не так. В руме работает live-chat (о нём чуть позже).

Далее пользователям предлагается заполнить форму. Заполнить ее необходимо в любом случае, указав категорию и подкатегорию вопроса (даже если вы планируете связываться с саппортом через чат). Это нужно для того, чтобы правильно выбрать специалиста и максимально быстро решить проблему. По сложным вопросам (например, нечестная игра или ограничение игры в определенной дисциплине до определенного лимита) лучше связаться с саппортом по электронной почте. Во всех других случаях воспользуйтесь чатом.

Служба поддержки чат PokerStars

Несмотря на то что, PokerStars — крупнейший покерный рум с многотысячным трафиком, здесь в качестве службы поддержки доступен лайв-чат. Чтобы связаться с саппортом через live-chat, зайдите в клиенте рума во вкладку «Справка» — «Связаться с нами», кнопка «Связаться с нами». В новом окне выберите категорию и подкатегорию — тогда станет активна кнопка «Чат». Если саппорт переполнен и вопрос требует длительного рассмотрения, кнопка чата может не активироваться.

После нажатия на кнопку «Чат», откроется новое диалоговое окно. Подождите несколько минут, пока оператор не напишет письмо первым. Затем изложите свою проблему и ждите ответа. Иногда один представитель службы поддержки не может сразу ответить на вопрос, в таком случае вас могут перенаправить к другому представителю саппорта. Общайтесь вежливо, излагайте проблему информативно. После получения ответа саппорта нажмите кнопку «Завершить» и оставьте отзыв о работе представителя службы поддержки.

Общение со службой поддержки ПокерСтарс через e-mail

Если ваш вопрос требует более развернутого ответа, для связи с саппортом используйте форму с указанием электронной почты (на скриншоте выше вместо чата выберите «Эл. почта»). Укажите «Причину (Тему запроса)», подкатегорию, затем заполните тему письма (рекомендуется указывать никнейм) и в основной части саму суть претензии. Ответ на запрос, как правило, дается в течение 1-2 суток.

Часто задаваемые вопросы о службе поддержки PokerStars

— Можно ли связаться с саппортом PokerStars по телефону?

Нет, нельзя. Как пояснил представитель службы поддержки ПокерСтарс в чате, в данный момент телефонный звонок в саппорт не доступен.

— Можно ли связаться со службой поддержки ПокерСтарз, не запуская клиент, написав письмо напрямую на электронный ящик саппорта?

Да, пишите письма на адрес support@starsaccount.com. В теме письма указывайте тему, которой касается ваш вопрос (депозит, ответственная игра, ответственная игра) и никнейм. В теле письма изложите суть вопроса. Ждите ответ в течение суток. Если служба поддержки перегружена, ответ может прийти на следующий день.

— Можно ли связаться со службой поддержки ПокерСтарз через браузер, не запуская клиент?

Да, заполнить форму обращения в саппорт, перейди по ссылке (https://contact.rationalwebservices.com). Форма аналогична той, что заполняется в клиенте рума.



— Как Покерофф оценивает работу службы поддержки Старзов?



В 2017 году "Красная пика" лучше всех справилась с тестом Покерофф, когда мы разослали во все партнеркие румы самые обычные вопросы, которые интересуют любого регуляра, но за три года ситуация очень серьезно ухудшилась.